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Трамп решил снять ограничения с Huawei

Новости » Политика    29.06.2019 - 12:34
Трамп решил снять ограничения с Huawei
Фото: Трамп и Си Цзиньпин (twitter.com/XHNews)

Такое решение Трамп принял после встречи с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции по завершению саммита G20 в японской Осаке заявил, что решил снять ограничения с китайской компании Huawei. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По словам Трампа, после встречи с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином он распорядился возобновить поставки американскими предприятиями технологической продукции для китайского концерна Huawei.

Напомним, ранее президент китайской компании Huawei Жен Чженфей заявил, что из-за санкций Соединенных Штатов продажи компании в ближайший год не будут расти и удержатся на уровне 100 млрд долларов. По его словам, потенциальный рост выручки в течение 2019-2020 годов мог бы составить 30 млрд долларов, однако из-за американских санкций выручка компании не увеличится.

Как писало РБК-Украина, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, Дональд Трамп может смягчить ограничения, введенные Вашингтоном на китайскую компанию Huawei, если его удовлетворит условия торгового соглашения с Китаем.

Добавим, что во время встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке лидеры США и КНР договорились возобновить торговые переговоры. В свою очередь американский президент Трамп пообещал, что Вашингтон будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта.

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Новости Украины Дональд ТрампограничениеHuawei
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