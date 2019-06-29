Трамп вирішив зняти обмеження з Huawei

Фото: Трамп та Сі Цзіньпін (twitter.com/XHNews)

Таке рішення Трамп ухвалив після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції по завершенню саміту G20 в японській Осаці заявив, що вирішив зняти обмеження з китайської компанії Huawei. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За словами Трампа, після зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном він розпорядився відновити поставки американськими підприємствами технологічної продукції для китайського концерну Huawei.

Нагадаємо, раніше президент китайської компанії Huawei Жен Чженфей заявив, що через санкції Сполучених Штатів продажі компанії в найближчий рік не будуть зростати та втримаються на рівні 100 млрд доларів. За його словами, потенційний ріст виручки впродовж 2019-2020 років міг би скласти 30 млрд доларів, однак через американські санкції виручка компанії не збільшиться.

Як писало РБК-Україна, за словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, Дональд Трамп може пом'якшити обмеження, введені Вашингтоном на китайську компанію Huawei, якщо його задовольнить умови торгової угоди з Китаєм.

Додамо, що під час зустрічі в рамках саміту G20 в японській Осаці лідери США та КНР домовилися відновити торгові переговори. В свою чергу американський президент Трамп пообіцяв, що Вашингтон вводитиме нові мита по відношенню до китайського експорту.