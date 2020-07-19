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Трамп решил перейти на "телефонные митинги" с избирателями

США, Воскресенье 19 июля 2020 03:37
Трамп решил перейти на "телефонные митинги" с избирателями
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: Надежда Собенко

Однако Трамп окончательно не исключает проведение дополнительных "личных кампаний"

Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с распространением COVID-19 объявил о переходе на телеконференции со своими сторонниками вместо обычных собраний на стадионах. Он подчеркнул, что организация очных митингов требует соблюдения санитарно- эпидемиологических мер предосторожности.

Об этом Трамп заявил во время "телефоного митинга" в штате Висконсин, сообщает телеканал CNN.

"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их "митингами Трампа", - сказал он.

По его словам, "митинги Трампа" позволят подключать множество людей к телефонной линии.

В то же время Трамп окончательно не исключает проведение дополнительных "личных кампаний".

Отметим, что Трампа не раз критиковали за то, что он посещает публичные мероприятия без маски.

Напомним, в середине июня Трамп заявио о возобновлении предвыборных митингов после трехмесячного перерыва.

Позже стало известно, что у сотрудников предвыборного штаба Трампа, которые готовили митинг президента с избирателями в штате Оклахома, обнаружили коронавирус.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что отказывается от проведения предвыборных митингов до самых выборов в ноябре 2020 года.

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