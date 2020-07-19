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Трамп вирішив перейти на "телефонні мітинги" з виборцями

США, Неділя 19 липня 2020 03:37
Трамп вирішив перейти на "телефонні мітинги" з виборцями
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: Надія Собенко

Однак Трамп остаточно не виключає проведення додаткових "особистих кампаній"

Президент США Дональд Трамп на тлі ситуації з поширенням COVID-19 оголосив про перехід на телеконференції зі своїми прихильниками замість звичайних зборів на стадіонах. Він підкреслив, що організація очних мітингів вимагає дотримання санітарно - епідеміологічних заходів.

Про це Трамп заявив під час "телефоного мітингу в штаті Вісконсін, повідомляє телеканал CNN.

"Поки це не буде вирішено, нам буде складно проводити ці великі масові мітинги, так що я проводжу телефонні мітинги, і ми будемо називати їх "мітингами Трампа", - сказав він.

За його словами, "мітинги Трампа" дозволять підключати безліч людей до телефонної лінії.

У той же час Трамп остаточно не виключає проведення додаткових "особистих кампаній".

Зазначимо, що Трампа не раз критикували за те, що він відвідує публічні заходи без маски.

Нагадаємо, в середині червня Трамп заявив про відновлення передвиборчих мітингів після тримісячної перерви.

Пізніше стало відомо, що у співробітників передвиборного штабу Трампа, які готували мітинг президента з виборцями в штаті Оклахома, виявили коронавірус.

Раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборчих мітингів до самих виборів у листопаді 2020 року.

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