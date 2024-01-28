Трамп у разі перемоги на виборах може розпочати "економічну атаку" на Китай, - WP

Дональд Трамп обговорює запровадження імпортних мит у Сполучених Штатах у розмірі 40, або 60% на китайські товари у разі своєї перемоги на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За даними джерел видання, колишній президент готується до "нової масштабної економічної атаки на Китай", яка може призвести до глобальної торгової війни.

Трамп у своєму виступі також публічно заявляв про бажання зменшити торговельний статус Китаю. У приватних бесідах, як стверджують джерела, він обговорює з радниками можливість запровадження мит у розмірі 40, або 60%.

Аналітики вважають, що будь-який із цих сценаріїв призведе до величезних витрат для США та світових економік, і вони значно перевищать наслідки торгової війни у перший президентський термін.

Проблеми з висуненням Трампа на виборах у США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймериз на території штату через 14 поправок Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Єдиним конкурентом Трампа на виборах від республіканців є екс-представник США в ООН Ніккі Хейлі.