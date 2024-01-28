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Трамп в случае победы на выборах может начать "экономическую атаку" на Китай, - WP

Воскресенье 28 января 2024 07:40
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Трамп в случае победы на выборах может начать "экономическую атаку" на Китай, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп обсуждает введение импортных пошлин в Соединенных Штатах в размере 40, или 60% на китайские товары в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным источников издания, бывший президент готовится к "новой масштабной экономической атаке на Китай", которая может привести к глобальной торговой войне.

Трамп в своем выступлении также публично заявлял о желании понизить торговый статус Китая. В частных беседах, как утверждают источники, он обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 40, или 60%.

Аналитики считают, что любой из этих сценариев приведет к огромным издержкам для США и мировых экономик, и они значительно превысят последствия торговой войны в первый президентский срок.

Проблемы с выдвижением Трампа на выборах в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Единственным конкурентом Трампа на выборах от республиканцев является экс-представитель США в ООН Никки Хейли.

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