Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РФ

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, президентом РФ, был "очень хорошим". Об этом Трамп написал в Twitter.

По словам Трампа, теперь есть "огромный потенциал для хороших отношений с Россией".

"Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по "сговору с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее", - написал он.

Отметим, вчера Путин и Трамп обсудили Украину. В Кремле сообщили, что стороны обсудили Минские договоренности, президентские выборы в Украине. Также президенты США и России обсудили "текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество".

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле советники Трампа и Путина провели встречу в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что советники президентов обсудили "вопросы двусторонних отношений" России и США. Песков также отрицательно ответил на вопрос, шла ли речь о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов Америки и России.