Трамп після розмови з Путіним оцінив потенціал відносин з РФ

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, президентом РФ, був "дуже хорошою". Про це Трамп написав в Twitter.

За словами Трампа, тепер є "величезний потенціал для хороших відносин з Росією".

"Величезний потенціал для хороших або відмінних відносин з Росією, незважаючи на те, що ви чуєте від фейкових ЗМІ. Подивіться, як вони ввели вас в оману "змовою з Росією". Світ може бути кращим і безпечнішим", - написав він.

Відзначимо, вчора Путін і Трамп обговорили Україну. У Кремлі повідомили, що сторони обговорили Мінські домовленості, президентські вибори в Україні. Також президенти США та Росії обговорили "поточний стан і перспективи двосторонніх відносин з акцентом на економічну співпрацю".

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що радники президентів обговорили питання двосторонніх відносин Росії та США. Пєсков також негативно відповів на питання, чи йшлося про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки і Росії.