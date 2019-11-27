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Трамп до разблокирования помощи Украине знал об анонимной жалобе на разговор с Зеленским

Новости » Политика     27.11.2019 - 08:06
Трамп до разблокирования помощи Украине знал об анонимной жалобе на разговор с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Как именно детали жалобы знал Трамп - пока не известно

Президенту США Дональду Трампу до того момента, когда он разблокировал военной помощи Украине, было известно о анонимную жалобу сотрудника американской разведки, в котором содержание июльской беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским показался подозрительным. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что сотрудники юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне сообщали Трампу о жалобе, поступившей еще в конце августа. Юристы на тот момент пытались установить, обязывает ли их сообщать законодательство извещать о жалобе американськиз законодателей.

Источники газеты при этом не уточняют, о каких именно подробностях жалобы сообщили американскому президенту.

По информации газеты, Чиполлоне через неделю, пришел к выводу, что передавать жалобу в Конгресс США администрация Белого дома не обязана.

The New York Times утверждает, что имеет в распоряжении данные, которые свидетельствуют о том, что Трамп разблокировал военную помощь Украине, руководствуясь информацией о жалобе в том числе.

Напомним, недавно появилась информация, что Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США владеет аудио - и видеозаписями и фотографиями касаемо "украинского вопроса", предоставленным Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Известно, что эти материалы касаются бывшего вице-президента США Джо Байдена и данных о возможном влиянии на Украину со стороны Трампа для его выгоды.

Содержание разговора стал основанием для начала процедуры импичмента Трампа.

Отметим, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил американского президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства.

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