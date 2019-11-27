Трамп до розблокування допомоги Україні знав про анонімну скаргу на розмову з Зеленським

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Як саме деталі скарги знав Трамп - наразі не відомо

Президентові США Дональду Трампу до того моменту, коли він розблокував військову допомоги Україні, було відомо про анонімну скаргу співробітника американської розвідки, якому зміст липневої бесіди з українським президентом Володимиром Зеленським видався підозрілим. Про це повідомила газета The New York Times.

Посилаючись на свої джерела, видання пише, що співробітники юрисконсульта Білого дому Пета Чиполлоне повідомляли Трампу про скаргу, що надійшла, ще в кінці серпня. Юристи на той момент намагалися встановити, чи зобов’язує їх законодавство повідомляти про скаргу американськиз законодавців.

Джерела газети при цьому не уточнюють, про які саме подробиці скарги повідомили американському президенту.

За інформацією газети, Чиполлоне через тиждень, дійшов висновку, що передавати скаргу в Конгрес США адміністрація Білого дому не зобов’язана.

The New York Times стверджує, що має у розпорядженні дані, котрі свідчать про те, що Трамп розблокував військову допомогу Україні, керуючись інформацією про скаргу в тому числі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США володіє аудіо - і відеозаписами та фотографіями з "українського питання", наданими Левом Парнасом, партнером особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Відомо, що ці матеріали стосуються колишнього віце-президента США Джо Байдена і даних про можливий вплив на Україну з боку Трампа для його вигоди.

Зміст розмови став підставою для початку процедури імпічменту Трампа.

Зазначимо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США запросив американського президента Дональда Трампа взяти участь у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави.