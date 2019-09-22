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Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - Помпео

Новости » Политика    22.09.2019 - 18:33
Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора Трампа и Зеленского, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

По словам Помпео, разговор Трампа и Зеленского конфиденциален

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

Он напомнил, что разговоры президентов носят конфиденциальный характер.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент, - ред.) крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - отметил Помпео.

Напомним, РБК-Украина писало, что конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Так, с требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

Добавим, сегодня Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого якобы настаивал на расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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