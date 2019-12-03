Трамп рассматривает введение санкций против Турции из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, на данный момент в США идет обсуждение возможности введения санкций против Турции. При этом президент США отметил, что изначально Турция планировала приобрести у Америки систему Patriot, но во времена президентства Барака Обамы его администрация заблокировала продажу американской системы.

"Как вы знаете, Турция хотела купить нашу систему Patriot, и администрация Обамы не разрешила им. Они позволили им только тогда, когда они были готовы купить другую систему", - заявил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 2 декабря сенаторы США Линдси Грэм и Крис Ван Холлен обратились с письмом к госсекретарю Майку Помпео с требованиями ввести санкции против Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400.

Также сообщалось, что Турция планирует закупить у США ЗРК Patriot. При этом в Турции не готовы отказываться от российских С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требования Вашингтона отказаться от российских С-400 является ограничением суверенных прав Анкары.