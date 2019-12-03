Трамп розглядає введення санкцій проти Туреччини з-за російських С-400

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Туреччини у зв'язку з покупкою російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, на даний момент в США йде обговорення можливості введення санкцій проти Туреччини. При цьому президент США зазначив, що спочатку Туреччина планувала придбати у Америки систему Patriot, але в часи президентства Барака Обами його адміністрація заблокувала продаж американської системи.

"Як ви знаєте, Туреччина хотіла купити нашу систему Patriot, і адміністрація Обами не дозволила їм. Вони дозволили їм тільки тоді, коли вони були готові купити іншу систему", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 2 грудня сенатори США Ліндсі Грем і Кріс Ван Холлен звернулися з листом до держсекретаря Майку Помпео з вимогами ввести санкції проти Туреччини за придбання російських ЗРК С-400.

Також повідомлялося, що Туреччина планує закупити в США ЗРК Patriot. При цьому в Туреччині не готові відмовлятися від російських С-400. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вимоги Вашингтона відмовитися від російських С-400 є обмеженням суверенних прав Анкари.