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Интервью

Трамп: расследование связей моей команды с РФ основано на мошенничестве

НовостиПолитика    18.03.2018 - 15:29
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Глава США заверил, что в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Трамп подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

"Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого заговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, уплаченном нечестной Хиллари (Клинтон) и Национальным комитетом Демократической партии. Также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - отметил глава США.

При этом Трамп назвал продолжающееся расследование против его штаба "охотой на ведьм".

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли тогдашнему кандидату Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.

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Теги: расследование, штаб, Дональд Трамп, Выборы в США
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