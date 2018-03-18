Трамп: расследование связей моей команды с РФ основано на мошенничестве

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Трамп подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

"Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого заговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, уплаченном нечестной Хиллари (Клинтон) и Национальным комитетом Демократической партии. Также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - отметил глава США.

The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife’s campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

При этом Трамп назвал продолжающееся расследование против его штаба "охотой на ведьм".

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли тогдашнему кандидату Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году.