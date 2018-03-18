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Трамп: розслідування зв'язків моєї команди з РФ засноване на шахрайстві

НовиниПолітика    18.03.2018 - 15:29
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Глава США запевнив, що в роботі його передвиборного штабу не було жодних злочинних дій

Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування зв'язків його команди з російським урядом, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, засноване на шахрайстві. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема Трамп підкреслив, що це розслідування не повинно було і зовсім починатися, оскільки, за його словами, в роботі його передвиборного штабу не було жодних злочинних дій.

"Розслідування Мюллера не повинно було ніколи початися, тому що не було ніякої змови і злочину ніякого не було. Воно було засноване на шахрайських діях і підробленому досьє, сплаченому нечесною Хілларі (Клінтон) і Національним комітетом Демократичної партії. Також безпідставно був використаний у суді закон про спостереження за іноземною розвідкою для стеження за моєю кампанією", - зазначив глава США.

При цьому Трамп назвав розслідування, яке триває проти його штабу, "полюванням на відьом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories, які допомогли тодішньому кандидату Дональду Трампу перемогти на президентських виборах у США в 2016 році.

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Теги: расследование, штаб, Дональд Трамп, Вибори в США
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