Трамп: розслідування зв'язків моєї команди з РФ засноване на шахрайстві

Президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування зв'язків його команди з російським урядом, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, засноване на шахрайстві. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема Трамп підкреслив, що це розслідування не повинно було і зовсім починатися, оскільки, за його словами, в роботі його передвиборного штабу не було жодних злочинних дій.

"Розслідування Мюллера не повинно було ніколи початися, тому що не було ніякої змови і злочину ніякого не було. Воно було засноване на шахрайських діях і підробленому досьє, сплаченому нечесною Хілларі (Клінтон) і Національним комітетом Демократичної партії. Також безпідставно був використаний у суді закон про спостереження за іноземною розвідкою для стеження за моєю кампанією", - зазначив глава США.

The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife’s campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

При цьому Трамп назвав розслідування, яке триває проти його штабу, "полюванням на відьом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories, які допомогли тодішньому кандидату Дональду Трампу перемогти на президентських виборах у США в 2016 році.