У Facebook заблокували компанію, що працювала на Трампа під час виборів

У Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories, які допомогли тодішньому кандидату Дональду Трампу перемогти на президентських виборах у США в 2016 році. Про це повідомляє ВВС.

Зазначено, що в центрі скандалу опинився професор психології Кембриджського університету Александр Коган, який розробив мобільний додаток This is your digital life ("Твоє цифрове життя").

Ця програма складала психологічні портрети користувачів на основі постів у Facebook, особистих даних, зазначених у соцмережі, і реакцій на публікації інших користувачів. А ще додаток мав доступ до особистих даних друзів 270 тис. користувачів, які встановили This is your digital life.

У Facebook заявляють, що ще 2015 року дізналися про передачу Коганом даних користувачів компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories.

Фірма Cambridge Analytica стверджує, що на вимогу Facebook негайно видалила всю отриману інформацію про користувачів додатка. Однак у заяві Facebook стверджують, що компанія видалила не всю інформацію. Загалом у розпорядження компаній могли потрапити дані понад 200 млн користувачів соцмережі.

На сайті Cambridge Analytica йдеться, що вона надавала передвиборному штабу Трампа "інформаційно-консультаційні послуги і допомогла виграти вибори". Ймовірно, компанія, до ради директорів якої входить колишній радник президента США Стівен Беннон, передавала штабу Трампа дані про думки виборців.

За даними Федеральної виборчої комісії США, передвиборний штаб Трампа заплатив компанії понад 6,2 млн доларів.

Крім того, Cambridge Analytica, ймовірно, могла відіграти певну роль під час проведення референдуму з питання про вихід Великобританії з ЄС (Brexit).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що материнська компанія Google - Alphabet Inc. - оголосила про зміну своєї політики в сфері реклами.