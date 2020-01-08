Трамп рассказал о работе США над созданием гиперзвуковых ракет

США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства Дональда Трампа к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, трансляция вели американские телеканалы и сайт Белого дома.

"Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо раньше. Наши ракеты большие, мощные, точные, смертельные и быстрые. Ведутся работы над множеством гиперзвуковых ракет", - сказал он.

В то же время Трамп пояснил, что факт обладания этими вооружениями не означает желания США их применять.

Напомним, РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что США будут вводить мощные санкции против Ирана. При этом американский лидер добавил, что потерь среди граждан Ирака в результате ракетного удара Ирана нет, военным базам нанесен минимальный ущерб.

Базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. Ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.