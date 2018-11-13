Трамп розповів про перешкоди Франції у торгівлі зі США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США обурений тим, що Франція ускладнює продаж американських вин у країні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у вівторок, що Франція ускладнює продаж американських вин на своєму ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп підкреслив, що США навпаки полегшують продаж французьких вин у Штатах і стягують з країни незначні тарифи.

"По торгівлі, Франція виробляє відмінне вино, але і США теж. Проблема в тому, що Франція дуже ускладнює продаж американських вин у країні і стягує великі тарифи, у той час як США полегшують продаж французьких вин і стягують дуже невеликі тарифи. Це нечесно і має змінитися!" - написав глава США.

Нагадаємо, раніше Трамп зазначив, що в ході його зустрічей зі світовими лідерами у Франції "було досягнуто багато". Глава США підкреслив, що під час цих зустрічей він підняв питання несправедливого ставлення до США в сфері торгівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що американський лідер обговорив ряд ключових питань з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час обіду в Єлисейському палаці. Так, лідери обговорили ядерну угоду, Сирію, торгівлю, ситуацію у Саудівській Аравії, санкції, Афганістан, Китай і Північну Корею.