Трамп рассказал, что праздники провел в Белом доме

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп провел зимние праздники в одиночестве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что зимние праздники провел в Белом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней. Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде. Я сказал остаться там и наслаждаться", - сказал Трамп.

Он отметил, что Мелания Трамп на Рождество вернулась в Белый дом и они посетили американских военных в Ираке и Германии.

"Я чувствовал, что должен быть здесь (в Белом доме, - ред.) на случай, если люди (демократы Конгресса США, - ред.) захотят прийти и договориться о безопасности границы", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом.

РБК-Украина писало, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

Ранее Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".