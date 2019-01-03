Трамп розповів, що свята провів у Білому домі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп провів зимові свята на самоті

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зимові свята провів у Білому домі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я був один у Білому домі протягом шести або семи днів. Було дуже самотньо. Моя сім'я була у Флориді. Я сказав залишитися там і насолоджуватися", - сказав Трамп.

Він зазначив, що Меланія Трамп на Різдво повернулася в Білий дім і вони відвідали американських військових в Іраку та Німеччины.

"Я відчував, що повинен бути тут (у Білому домі, - ред.) на випадок, якщо люди (демократи Конгресу США, - ред.) захочуть прийти і домовитися про безпеку кордону", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп зробив візит в Ірак з неоголошеним візитом.

РБК-Україна писало, що США збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії. Бази будуть розташовані в стратегічно важливих точках іраксько-сирійського кордону. Одна база буде знаходитися на північ від селища Ар-Румана в районі Каїм, а друга - на схід від району Рутба.

Раніше Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".