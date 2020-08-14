Трамп рассказал о планах подписания мирного соглашения ОАЭ и Израиля

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Это случится в Вашингтоне в августе или сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер выразил слова благодарности премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду за их видение и лидерские качества.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими большими друзьями - Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!", - написал Трамп в своем Twitter.

Планируется, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели для подписания двухсторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, созданию взаимных посольств и другим взаимовыгодным сферам.

Ранее стало известно, что ОАЭ и Израиль достигли мирного соглашения.

Напомним, в октябре 2019 года в правительстве Израиля заявили, что планируют заключить соглашение о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Также РБК-Украина писало, что в начале года израильтянам впервые разрешили совершать поездки в Саудовскую Аравию.