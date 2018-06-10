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Трамп рассчитывает перед саммитом наедине пообщаться с Ким Чен Ыном, - Bloomberg

НовостиПолитика    10.06.2018 - 11:29
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Предполагается, что на встрече лидеров обеих стран будут присутствовать только переводчики

Президент США Дональд Трамп рассчитывает перед саммитом в Сингапуре пообщаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном наедине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с планами американской стороны источник.

Сообщается, что Трамп намерен провести встречу с Ким Чен Ыном тет-а-тет, на которой будут присутствовать только переводчики. Предполагается, что позже к политикам присоединятся остальные члены делегаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готов рассмотреть открытие посольства США в Северной Корее.

"Все будет зависеть от того, что Трамп получит взамен", - сообщил ознакомленный с подготовкой саммита лидеров двух стран источник и добавил, что американская сторона рассчитывает на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом, - Yonhap
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, саммит, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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