Трамп рассчитывает перед саммитом наедине пообщаться с Ким Чен Ыном, - Bloomberg

Предполагается, что на встрече лидеров обеих стран будут присутствовать только переводчики

Президент США Дональд Трамп рассчитывает перед саммитом в Сингапуре пообщаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном наедине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с планами американской стороны источник.

Сообщается, что Трамп намерен провести встречу с Ким Чен Ыном тет-а-тет, на которой будут присутствовать только переводчики. Предполагается, что позже к политикам присоединятся остальные члены делегаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп готов рассмотреть открытие посольства США в Северной Корее.

"Все будет зависеть от того, что Трамп получит взамен", - сообщил ознакомленный с подготовкой саммита лидеров двух стран источник и добавил, что американская сторона рассчитывает на денуклеаризацию Корейского полуострова.