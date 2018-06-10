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Трамп готов рассмотреть открытие посольства США в Северной Корее, - Axios

НовостиПолитика    10.06.2018 - 09:13
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Открытие посольства США в КНДР обсуждалось при подготовке саммита лидеров обеих стран

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность открытия посольства США в Пхеньяне (Северная Корея). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, ознакомленные с подготовкой саммита лидеров двух стран.

"Все будет зависеть от того, что Трамп получит взамен", - сообщил источник и добавил, что американская сторона рассчитывает на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Кроме того, другой источник отметил, что открытие посольства США в КНДР точно обсуждалось при подготовке саммита лидеров обеих стран.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом. До этого в Сингапур вылетел американский президент, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, посольство, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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