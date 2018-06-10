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Трамп розраховує перед самітом наодинці поспілкуватися з Кім Чен Ином, - Bloomberg

НовиниПолітика    10.06.2018 - 11:29
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Передбачається, що на зустрічі лідерів обох країн будуть присутні тільки перекладачі

Президент США Дональд Трамп розраховує перед самітом в Сінгапурі поспілкуватися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наодинці. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайоме з планами американської сторони джерело.

Повідомляється, що Трамп має намір провести зустріч з Кім Чен Ином тет-а-тет, на якій будуть присутні тільки перекладачі. Передбачається, що пізніше до політиків приєднаються інші члени делегацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп готовий розглянути відкриття посольства США в Північній Кореї.

"Все буде залежати від того, що Трамп отримає натомість", - повідомило ознайомлене з підготовкою саміту лідерів двох країн джерело і додало, що американська сторона розраховує на денуклеаризацію Корейського півострова.

Кім Чен Ин вилетів у Сінгапур на зустріч із Трампом, - Yonhap
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Саміт, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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