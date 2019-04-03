Трамп раскритиковал Германию за недостаточные оборонные расходы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике оборонные расходы Германии, которая, по его словам, не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО. Об этом Трамп заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Трамп подчеркнул, что уважает канцлера ФРГ Ангелу Меркель, но это не мешает критике.

"Я испытываю теплые чувства к Германии, но они не платят того, что должны платить", - заявил президент США.

В то же время Трамп приветствовал "стремительно растущие" оборонные расходы других государств-членов НАТО.

"Был достигнут огромный прогресс, и НАТО стало гораздо сильнее", - отметил президент.

Напомним, на встрече со Столтенбергом 2 апреля в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется на "хорошие отношения" с Россией.

"Надеюсь, у нас будут хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией поладим", - сказал Трамп.

В то же время в этот же день ранее в его администрации заявили о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".