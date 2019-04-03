Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Администрация Трампа назвала Россию угрозой для НАТО и Соединенных Штатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на "хорошие отношения" с Россией. Об этом он заявил во время визита в Вашингтон генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа по случаю 70-й годовщины создания альянса, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Надеюсь, мы имеем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", - сказал Трамп.

Отмечается, что слова президента США о стремлении к улучшению отношений с Кремлем прозвучали после комментариев в этот же день от его администрации о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".

Так, на брифинге за несколько часов до этого чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен агрессивным поведением России, и сообщил о планах усиление присутствия в Черном море, отметив, что такое решение может быть принято 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран альянса.