Трамп розкритикував Німеччину за недостатні оборонні витрати

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп піддав критиці оборонні витрати Німеччини, яка, з його слів, не виплачує "справедливої частки" в рамках своїх зобов'язань перед НАТО. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Трамп підкреслив, що поважає канцлера ФРН Ангелу Меркель, але це не заважає критиці.

"Я відчуваю теплі почуття до Німеччини, але вони не платять того, що повинні платити", - заявив президент США.

Водночас Трамп вітав "стрімке зростання" оборонних видатків інших держав-членів НАТО.

"Був досягнутий величезний прогрес, і НАТО стало набагато сильнішим", - зазначив президент.

Нагадаємо, на зустрічі зі Столтенбергом 2 квітня у Вашингтоні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сподівається на "хороші відносини" з Росією.

"Сподіваюся, у нас будуть хороші відносини з Росією. Я думаю, що ми з Росією порозуміємося", - сказав Трамп.

Водночас цього ж дня раніше в його адміністрації заявили про те, що Росія залишається "загрозою для Альянсу та Сполучених Штатів".