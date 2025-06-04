Трамп раптово перезалив у Truth Social допис про розмову з Путіним

Що передувало

Сьогодні Трамп у Truth Social написав, що говорив з Путіним понад годину. Вони обговорили удари СБУ по стратегічній авіації РФ. За словами Трампа Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на це.

"Це була хороша розмова, але не така, яка приведе до негайного миру. Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми", - написав Трамп.



Трамп видалив допис

Однак через деякий час користувачі помітили, що Трамп видалив свій допис про розмову з Путіним у Truth Social.

Сторінка президента США виглядала ось так, а посиланням на допис видавало помилку.



Трамп знову написав про розмову з Путіним

А вже через декілька хвилин президент США знову опублікував допис, у якому йшлося про його розмову з Путіним.

Варто зауважити, що новий допис ідентичний тому, що раніше було видалено.

Truth Social

Truth Social - це соціальна мережа, створена з ініціативи Дональда Трампа після того, як його акаунти були заблоковані на основних платформах, зокрема Twitter і Facebook, у січні 2021 року. Truth Social позиціонується як "альтернатива великим технологічним корпораціям", яка, за словами її засновників, має захищати свободу слова та бути вільною від "цензури ліберальних медіа". Платформа була запущена в лютому 2022 року та належить компанії Trump Media & Technology Group.

У Truth Social активно представлений сам Трамп, який використовує її як головний канал для звернень до своїх прихильників, публікації політичних заяв і коментарів щодо актуальних подій. Платформа приваблює переважно консервативну аудиторію США й стала частиною ширшого руху правих альтернатив традиційним ЗМІ та соціальним мережам. Водночас Truth Social критикують за низький рівень модерації контенту, фінансову нестабільність та обмежений вплив за межами політичного середовища, орієнтованого на Трампа.