Трамп радить Європі зупинити міграцію, інакше буде катастрофа

Європейцям слід зупинити масову міграцію, інакше вони більше не матимуть Європи.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг після прибуття до Шотландії 25 липня.
На його думку, європейцям слід "узяти себе в руки" в питанні імміграції, інакше "у них більше не буде Європи".
Він також нагадав, що США за останній місяць не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".
"Однак ви (європейці. - ред.) дозволяєте цьому статися у ваших країнах. І ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі, у багатьох країнах Європи. Ця імміграція вбиває Європу", - заявив Трамп.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 липня, Дональд Трамп прибув із візитом до Шотландії.
В поїздці лідер зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і пограє у гольф у своєму маєтку неподалік Абердіна на західному узбережжі країни.
З січня адміністрація Дональда Трампа депортувала зі Сполучених Штатів мільйони нелегальних мігрантів.
Білий дім застосовує "Акт про іноземних ворогів" від 1798 року, як правове підґрунтя для висилки іноземців, яких підозрюють у причетності до злочинних угруповань.
Для мігрантів, які не покинули США після відповідного рішення суду про депортацію, були запроваджені солідні штрафи.
Крім того, зі США планують вислати півмільйона мігрантів з Гаїті.
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