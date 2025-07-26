RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп советует Европе остановить миграцию, иначе будет катастрофа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейцам следует остановить массовую миграцию, иначе у них больше не будет Европы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг после прибытия в Шотландию 25 июля.

По его мнению, европейцам нужно "взять себя в руки" в вопросе иммиграции, иначе "у них больше не будет Европы".

Он также напомнил, что США за последний месяц не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "выгнали много плохих людей".

"Однако вы (европейцы. - ред.) позволяете этому произойти в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе, во многих странах Европы. Эта иммиграция убивает Европу", - заявил Трамп.

Напомним, в пятницу, 25 июля, Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию.

В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поиграет в гольф в своем поместье недалеко от Абердина на западном побережье страны.

 

Депортация мигрантов из США

С января администрация Дональда Трампа депортировала из Соединенных Штатов миллионы нелегальных мигрантов.

Белый дом применяет "Акт об иностранных врагах" от 1798 года, как правовое основание для высылки иностранцев, которых подозревают в причастности к преступным группировкам.

Для мигрантов, которые не покинули США после соответствующего решения суда о депортации, были введены солидные штрафы.

Кроме того, из США планируют выслать полмиллиона мигрантов из Гаити.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп