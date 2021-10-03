Трамп пытается восстановить свой аккаунт Twitter через суд

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды. Таким образом он пытается заставить Twitter восстановить его аккаунт, который соцсеть заблокировала еще в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
штурма Капитолия США. Также бывшего президента США заблокировали Facebook и Google на YouTube. В публикациях Трампа технологические гиганты увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Напомним, что Конгресс США вызывает на допрос ближайшее окружение Трампа. Парламентская комиссия пытается выяснить их причастность и причастность Трампа к штурму Капитолия.