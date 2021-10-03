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Трамп пытается восстановить свой аккаунт Twitter через суд

Автор: Наталья Скороход

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды. Таким образом он пытается заставить Twitter восстановить его аккаунт, который соцсеть заблокировала еще в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

штурма Капитолия США. Также бывшего президента США заблокировали Facebook и Google на YouTube. В публикациях Трампа технологические гиганты увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Напомним, что Конгресс США вызывает на допрос ближайшее окружение Трампа. Парламентская комиссия пытается выяснить их причастность и причастность Трампа к штурму Капитолия.

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Дональд Трамп