Штурм Капитолия в США: Конгресс вызвал на допрос окружение Трампа

Четверо членов ближайшего окружения бывшего президента США Трампа получили в четверг, 23 сентября, повестку предстать перед парламентской комиссией по расследованию штурма Капитолия.

Комиссия требует, чтобы четверо мужчин представили комплект документов к 7 октября и дали показания в Конгрессе на следующей неделе.

Один из таких людей - глава администрации 45-го президента США Марк Медоуз. В письме, которое он получил от Конгресса было сказано: " Похоже, что вы были с президентом Трампом или рядом с ним 6 января, у вас была связь с президентом и другими лицами 6 января по поводу событий на Капитолийском холме ".

Второй подозреваемый - о дин из ближайших советников президента Трампа, Дэн Скавино. Его подозревают в том, что он был с Трампом 5 января во время дискуссии о том, как убедить членов Конгресса не подтверждать избрание Джо Байдена.

" Именно эту аттестационную сессию пытались сорвать сторонники Дональда Трампа, собравшись тысячами на окраине Белого дома, чтобы послушать того, кто все еще был президентом. Несколько сотен из них, выкрикивая фальсификации во время президентских выборов в ноябре, выигранных Джо Байденом, вынудили пойти на Капитолий. В тот холодный январский день погибли пять человек", - говорится в сообщении.