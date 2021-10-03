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Трамп намагається відновити свій аккаунт Twitter через суд

Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до Федерального суду Флориди. Таким чином він намагається змусити Twitter відновити його аккаунт, який соцмережа заблокувала ще в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

штурму Капітолію США. Також колишнього президента США заблокували Facebook і Google на YouTube. У публікаціях Трампа технологічні гіганти побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Нагадаємо, що Конгрес США викликає на допит найближче оточення Трампа. Парламентська комісія намагається з'ясувати їх причетність і причетність Трампа до штурму Капітолію.

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Дональд Трамп