"Він програє". Трамп розкритикував Путіна за марнування людей і грошей даремно

Російський диктатор Володимир Путін програє, оскільки у війні не може бути переможців.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами Трампа, він часто розмовляє з главою Кремля, щоб покласти край війні Росії проти України. І щоразу він говорить про те, що це був "приємний дзвінок".
"А потім запускаються ракети по Києву і якомусь іншому місту. І я кажу: "Це дивно". Коли таке відбувається три-чотири рази, починаєш розуміти, що розмови нічого не значать. Мої бесіди з ним завжди дуже приємні. Я думаю: яка гарна бесіда. А потім тієї ж ночі вибухають ракети", - звернув увагу американський лідер.
Президент заявив, що "не хоче називати Путіна вбивцею", але він вважає його "жорстким хлопцем".
"Він обдурив Буша (43-й президент США Джордж Буш - ред.). Він обдурив багатьох. Він обдурив Клінтона (42-й президент США Білл Клінтон - ред.), Буша, Обаму (44-й президент США Барак Обама - ред.), Байдена (46-й президент США Джо Байден - ред.). Мене він не обдурив. Але, як я і говорив, у якийсь момент розмови - це просто розмови. Потрібні дії. Потрібен результат", - уточнив Трамп.
На його думку, Росія - "потенційно велика країна", але Путін витрачає дуже багато людей і грошей даремно.
"Він знає, на що йде. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі можна говорити про справедливість у такій ситуації. Тут немає переможців. Це програш. Він програє", - додав американський лідер.
Він уточнив, що "Україна була заповітною мрією" Путіна, але диктатор усвідомив, що роздобути всю країну в нього не вийде.
"А потім я побачив, як після мого відходу почали збиратися війська на кордоні. І я почув з іншого боку жахливі, дурні висловлювання. І подумав: "Вони дійсно все роблять дуже, дуже неправильно". Це ганьба", - вважає Трамп.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "жене йому купу маячні".
За словами американського лідера, глава Кремля намагається здаватися милим, але це враження оманливе.
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