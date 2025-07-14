"Він програє". Трамп розкритикував Путіна за марнування людей і грошей даремно

За словами Трампа, він часто розмовляє з главою Кремля, щоб покласти край війні Росії проти України. І щоразу він говорить про те, що це був "приємний дзвінок".

"А потім запускаються ракети по Києву і якомусь іншому місту. І я кажу: "Це дивно". Коли таке відбувається три-чотири рази, починаєш розуміти, що розмови нічого не значать. Мої бесіди з ним завжди дуже приємні. Я думаю: яка гарна бесіда. А потім тієї ж ночі вибухають ракети", - звернув увагу американський лідер.

Президент заявив, що "не хоче називати Путіна вбивцею", але він вважає його "жорстким хлопцем".

"Він обдурив Буша (43-й президент США Джордж Буш - ред.). Він обдурив багатьох. Він обдурив Клінтона (42-й президент США Білл Клінтон - ред.), Буша, Обаму (44-й президент США Барак Обама - ред.), Байдена (46-й президент США Джо Байден - ред.). Мене він не обдурив. Але, як я і говорив, у якийсь момент розмови - це просто розмови. Потрібні дії. Потрібен результат", - уточнив Трамп.

На його думку, Росія - "потенційно велика країна", але Путін витрачає дуже багато людей і грошей даремно.

"Він знає, на що йде. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі можна говорити про справедливість у такій ситуації. Тут немає переможців. Це програш. Він програє", - додав американський лідер.

Він уточнив, що "Україна була заповітною мрією" Путіна, але диктатор усвідомив, що роздобути всю країну в нього не вийде.

"А потім я побачив, як після мого відходу почали збиратися війська на кордоні. І я почув з іншого боку жахливі, дурні висловлювання. І подумав: "Вони дійсно все роблять дуже, дуже неправильно". Це ганьба", - вважає Трамп.