"Он проигрывает". Трамп раскритиковал Путина за трату людей и денег впустую

По словам Трампа, он часто разговаривает с главой Кремля, чтобы положить конец войне России против Украины. И каждый раз он говорит о том, что это был "приятный звонок".

"А потом запускаются ракеты по Киеву и какому-нибудь другому городу. И я говорю: "Это странно". Когда такое происходит три-четыре раза, начинаешь понимать, что разговоры ничего не значат. Мои беседы с ним всегда очень приятные. Я думаю: какая хорошая беседа. А потом той же ночью взрываются ракеты", - обратил внимание американский лидер.

Президент заявил, что "не хочет называть Путина убийцей", но он считает его "жестким парнем".

"Он обманул Буша (43-й президент США Джордж Буш - ред.). Он обманул многих. Он обманул Клинтона (42-й президент США Билл Клинтон - ред.), Буша, Обаму (44-й президент США Барак Обама - ред.), Байдена (46-й президент США Джо Байден - ред.). Меня он не обманул. Но, как я и говорил, в какой-то момент разговоры - это просто разговоры. Нужны действия. Нужен результат", - уточнил Трамп.

По его мнению, Россия - "потенциально великая страна", но Путин тратит очень много людей и денег впустую.

"Он знает, на что идет. Он знает, что такое справедливая сделка, если вообще можно говорить о справедливости в такой ситуации. Здесь нет победителей. Это проигрыш. Он проигрывает", - добавил американский лидер.

Он уточнил, что "Украина была заветной мечтой" Путина, но диктатор осознал, что заполучить всю страну у него не получится.

"А потом я увидел, как после моего ухода начали собираться войска на границе. И я услышал с другой стороны ужасные, глупые высказывания. И подумал: "Они действительно все делают очень, очень неправильно". Это позор", - считает Трамп.