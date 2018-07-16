Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет

Далее запланированы переговоры Трампа и Путина в расширенном составе

Встреча президента США Дональда Трамп с президентом Росси Владимиром Путиным в формате тет-а-тет завершилась, передает корреспондент РБК-Украина.

Встреча Трампа и Путина длилась два часа десять минут.

Так, на данный момент завершилась личная встреча Трампа и Путина ,которая проходила в закрытом режиме. Далее встреча продолжится, но уже в расширенном составе.

Фото: встреча Трампа и Путина (flickr.com/elsinki2018)

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина должна была продлиться полтора часа.

Отметим, ранее американские дипломаты заявляли, что Трамп попросил российскую сторону о встрече с путиным в формате тет-а-тет, чтобы поближе познакомиться с Путиным и избежать утечек информации по встрече. Еще одной причиной, по словам дипломатов является тот факт, что у советников Трампа более жесткая позиция по РФ, чем у самого президента США.