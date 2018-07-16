Трамп і Путін завершили переговори у форматі тет-а-тет

Далі заплановані переговори Трампа і Путіна у розширеному складі

Зустріч президента США Дональд Трамп з президентом Росії Володимиром Путіним у форматі тет-а-тет завершилася, передає кореспондент РБК-Україна.

Зустріч Трампа і Путіна тривала дві години десять хвилин.

Так, на даний момент завершилася особиста зустріч Трампа і Путіна, яка проходила в закритому режимі. Далі зустріч продовжиться, але вже в розширеному складі.

Фото: зустріч Трампа і Путіна (flickr.com/elsinki2018)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна повинна була тривати півтори години.

Відзначимо, раніше американські дипломати заявляли, що Трамп попросив російську сторону про зустріч з Путіним у форматі тет-а-тет, щоб ближче познайомитися з Путіним і уникнути витоків інформації щодо зустрічі. Ще однією причиною, за словами дипломатів є той факт, що у радників Трампа більш жорстка позиція по РФ, ніж у самого президента США.