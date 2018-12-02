Трамп і Путін провели неформальну бесіду в Буенос-Айресі

Фото: Путін і Трамп на саміті G20 в Гамбурзі (kremlin.ru)

Бесіда відбулась під час обідньої програми

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп провів "неформальну бесіду" з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Сандерс розповіла, що бесіда відбулась під час обідньої програми на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.

"Це характерно для багатосторонніх подій, президент Трамп та перша леді мали ряд неформальних бесід зі світовими лідерами на обіді вчора ввечері, включаючи президента Путіна", - повідомила Сандерс.

Подробиць зустрічі та переговорів прес-секретар Білого дому не назвала.

Раніше повідомлялось, що лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту. Зокрема, в декларації з 31 пункту лідери G20 підтвердили готовність домагатися сталого зростання економіки, домовилися про необхідність реформування Всесвітньої торгової організації (СОТ) і боротьби з тероризмом в інтернеті.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч Трампа й Путіна можлива лише після повернення моряків і суден. Помпео розповів, що президент США вирішив, що буде правильно сказати росіянам спочатку повернути моряків й українську техніку, бо "люди мають повернутися до своїх сімей"