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Трамп і Путін провели неформальну бесіду в Буенос-Айресі

Новини » Політика    02.12.2018 - 05:11
Трамп і Путін провели неформальну бесіду в Буенос-Айресі
Фото: Путін і Трамп на саміті G20 в Гамбурзі (kremlin.ru)

Бесіда відбулась під час обідньої програми

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп провів "неформальну бесіду" з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Сандерс розповіла, що бесіда відбулась під час обідньої програми на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.

"Це характерно для багатосторонніх подій, президент Трамп та перша леді мали ряд неформальних бесід зі світовими лідерами на обіді вчора ввечері, включаючи президента Путіна", - повідомила Сандерс.

Подробиць зустрічі та переговорів прес-секретар Білого дому не назвала. 

Раніше повідомлялось, що лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту. Зокрема, в декларації з 31 пункту лідери G20 підтвердили готовність домагатися сталого зростання економіки, домовилися про необхідність реформування Всесвітньої торгової організації (СОТ) і боротьби з тероризмом в інтернеті.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч Трампа й Путіна можлива лише після повернення моряків і суден. Помпео розповів, що президент США вирішив, що буде правильно сказати росіянам спочатку повернути моряків й українську техніку, бо "люди мають повернутися до своїх сімей"

 

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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