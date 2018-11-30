Трамп і Путін не привітали один одного на саміті G20

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін не привітали один одного перед початком фотографування лідерів G20

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп не привітали один одного перед початком фотографування лідерів G20 в Буенос-Айресі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, президент РФ піднявся на подіум для фотографування раніше американського колеги, лідер США пройшов повз нього. Путін і Трамп в момент зйомки стояли в першому ряду з різних сторін.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що лідери двох країн не перетнулися і перед робочим засіданням глав делегацій G20.

Нагадаємо, американський лідер скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно заявив, що рішенням про скасування зустрічі президента США і президента РФ адміністрація хотіла "послати РФ потужний і ясний сигнал".