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Трамп і Путін не привітали один одного на саміті G20

Новини » Політика    30.11.2018 - 18:26
Трамп і Путін не привітали один одного на саміті G20
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін не привітали один одного перед початком фотографування лідерів G20

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп не привітали один одного перед початком фотографування лідерів G20 в Буенос-Айресі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, президент РФ піднявся на подіум для фотографування раніше американського колеги, лідер США пройшов повз нього. Путін і Трамп в момент зйомки стояли в першому ряду з різних сторін.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що лідери двох країн не перетнулися і перед робочим засіданням глав делегацій G20.

Нагадаємо, американський лідер скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно заявив, що рішенням про скасування зустрічі президента США і президента РФ адміністрація хотіла "послати РФ потужний і ясний сигнал".

 

 
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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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