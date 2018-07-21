Трамп и Путин обсудили Сирию

Помпео приветствовал предстоящие переговоры между Трампом и Путиным в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили вопрос урегулирования кризиса в Сирии и то, как вернуть беженцев, покинувших страну. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"Между Президентом Трампом и Президентом Путиным обсуждалась резолюция в Сирии и как мы могли вернуть беженцев.Для всего мира важно, чтобы в нужное время через добровольный механизм эти беженцы смогли вернуться на родину", - рассказал он.

Помпео также отметил, что он приветствует предстоящие переговоры между Трампом и Путиным в Вашингтоне.

"Я рад, что два лидера двух очень важных стран продолжают встречаться", - сказал Помпео журналистам, посетив Организацию Объединенных Наций для обсуждения Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".