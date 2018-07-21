Трамп и Путин обсудили Сирию

Новости Политика 21.07.2018 - 04:21
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Помпео приветствовал предстоящие переговоры между Трампом и Путиным в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили вопрос урегулирования кризиса в Сирии и то, как вернуть беженцев, покинувших страну. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"Между Президентом Трампом и Президентом Путиным обсуждалась резолюция в Сирии и как мы могли вернуть беженцев.Для всего мира важно, чтобы в нужное время через добровольный механизм эти беженцы смогли вернуться на родину", - рассказал он.

Помпео также отметил, что он приветствует предстоящие переговоры между Трампом и Путиным в Вашингтоне.

"Я рад, что два лидера двух очень важных стран продолжают встречаться", - сказал Помпео журналистам, посетив Организацию Объединенных Наций для обсуждения Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе чтобы "положить конец военному конфликту".

Госдеп заявил, что результаты "референдума" на Донбассе были бы нелегитимными США выделят Украине 200 млн долларов на безопасность
Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп,  Война в Сирии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС