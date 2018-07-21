Трамп і Путін обговорили Сирію

Помпео привітав майбутні переговори між Трампом і Путіним у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили питання врегулювання кризи в Сирії і те, як повернути біженців, що покинули країну. Про це заявив держсекретар Майк Помпео, передає Reuters.

"Між Президентом Трампом і Президентом Путіним обговорювалася резолюція в Сирії і як ми могли повернути біженців.Для всього світу важливо, щоб у потрібний час через добровільний механізм ці біженці змогли повернутися на батьківщину", - розповів він.

Помпео також зазначив, що він вітає майбутні переговори між Трампом і Путіним у Вашингтоні.

"Я радий, що два лідери двох дуже важливих країн продовжують зустрічатися", - сказав Помпео журналістам, відвідавши Організацію Об'єднаних Націй для обговорення Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".