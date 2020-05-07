Трамп и Путин обсудили контроль над вооружением

США привержены эффективному контролю над вооружением
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого стороны обсудили вопросы контроля над вооружением. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Как отметили в Белом доме, Трамп заявил о приверженности контроля над вооружением.
"Президент Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - сообщил Дир.
Также стороны обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее РБК-Украина писало, что последующие шаги по вопросам контроля над вооружениями днями обсудили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. До этого в США отмечали необходимость включать в процесс переговоров Китай.
Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.