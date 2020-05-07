Трамп і Путін обговорили контроль над озброєнням

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили питання контролю над озброєнням. Про це в Twitter повідомив представник Білого дому Джадд Дір.

Як зазначили в Білому домі, Трамп заявив про прихильність контролю над озброєнням.

"Президент Трамп знову підтвердив, що Сполучені Штати віддані ефективному контролю над озброєннями, який включає не тільки Росію, але і Китай, а також готові до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонки озброєнь", - повідомив Дір.

Також сторони обговорили прогрес у боротьбі з пандемією коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що подальші кроки з питань контролю над озброєннями обговорили днями держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. До цього в США відзначали необхідність включати в процес переговорів Китай.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.