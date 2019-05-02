Трамп одобрил выступление главы Минюста по поводу доклада Мюллера

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images))

Выступление Барра Трамп назвал "потрясающе хорошым"

Президент США Дональд Трамп поддержал главу министерства юстиции страны Уильяма Барра, который отрицал любую вину Трампа во время выступления в Сенате по отчету Мюллера. Об этом президент США заявил в интервью Fox Business Network.

Сообщается, что Барра пытались уличить в противоречиях со спецпрокурором Робертом Мюллером. Трамп заявил, что глава Минюста выступил "потрясающе хорошо". Он также отметил, что члены демократической партии США обращаются с главой ведомства несправедливо.



"Он фантастически справился сегодня, как мне говорили. Мне удалось посмотреть кое-что. Все это сплошная фальшивка, вся эта история с Россией. Никакого сговора и никакого воспрепятствования правосудию", - сказал Трамп.

Напомним, министр юстиции США Уильям Барр во время слушаний в комитете Сената по вопросам юстиции опроверг критику в свой адрес из-за отчета спецпрокурора Роберта Мюллера

Среди прочего глава американского минюста также отрицал любую вину действующего президента Дональда Трампа, отметив, что в действиях последнего не было никаких признаков преступления. Кроме того, Трамп сотрудничал со следствием, указал Вияльм Барр.

Ранее сообщалось, что Специальный прокурор США Роберт Мюллер недоволен тем, как генеральный прокурор Уильям Барр изложил ключевые моменты доклада по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.