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Трамп и Путин могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии, - Bloomberg

НовостиПолитика    06.07.2018 - 03:04
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)

Лидеры стран в ходе ожидающегося саммита могут обсудить Сирию

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут в ходе саммита в Хельсинки договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск с сирийской территории. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, вопрос о роли Ирана в Сирии будет ключевым в ходе встречи двух лидеров 16 июля. Одновременно переговоры на эту тему Москва ведет с Тегераном

Отметим, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии. Как сообщил посол США в РФ Джон Хантсман, Путин и Трамп сначала проведут "двустороннюю встречу один на один", за которой последуют "переговоры в расширенном формате" и рабочий ланч.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует встретиться один на один с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем позволить другим помощникам присоединиться к их встречи.

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Теги публикации: Владимир Путин, саммит, встреча, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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