Трамп і Путін можуть домовитися про виведення військ Ірану з Сирії, - Bloomberg

Лідери країн у ході очікуваного саміту можуть обговорити Сирію

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть в ході саміту в Гельсінкі домовитися про виведення підтримуваних Іраном військ з сирійської території. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, питання про роль Ірану в Сирії буде ключовим у ході зустрічі двох лідерів 16 липня. Одночасно переговори на цю тему Москва веде з Тегераном

Зазначимо, зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня в Гельсінкі. За словами прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова, президенти обговорять ряд непростих питань, у тому числі комплексно обговорюватися тема Сирії. Як повідомив посол США в РФ Джон Хантсман, Путін і Трамп спочатку проведуть "двосторонню зустріч один на один", за якою послідують "переговори в розширеному форматі" та робочий ланч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп планує зустрітися один на один з президентом Росії Володимиром Путіним, перш ніж дозволити іншим помічникам приєднатися до їх зустрічі.