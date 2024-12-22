Трамп: Путін хоче зустрітись, маємо дочекатись цього, але закінчити війну

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, - це зустрітися з президентом Путіним, який заявив, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож нам потрібно дочекатися цього, але ми маємо зупинити цю війну", - наголосив Трамп.

Він зауважив, що війна, що триває наразі, жахлива. Водночас, за словами Трампа, такого б нібито не сталось, якби він був президентом.

"Ця війна жахлива, жахлива. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було", - наголосив він.