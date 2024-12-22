Трамп: Путин хочет встретиться, должны дождаться этого, но закончить войну

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, - это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому нам нужно дождаться этого, но мы должны остановить эту войну", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что война, которая продолжается сейчас, ужасная. В то же время, по словам Трампа, такого бы якобы не произошло, если бы он был президентом.

"Эта война ужасная, ужасная. Никто никогда не видел ничего подобного. Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это бессмысленно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Этой войны никогда бы не было", - подчеркнул он.