Трамп розповів, чи розмовляв із Путіним після виборів у США

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу NBC News .

Під час розмови журналістка нагадала, що Трамп у період передвиборчої кампанії обіцяв, що зателефонує Путіну і закінчить війну Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги. Причому мова йшла про те, що ще до інавгурації.

На питання, яке ведуча ставила кілька разів, чи розмовляв він з російським диктатором, Трамп сказав "ні".

"Ні, не розмовляв... Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - відповів новообраний президент США.