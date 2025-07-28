Трамп пройшовся по Путіну: витрачає все на вбивства замість розвитку економіки

Російська економіка зараз перебуває в занепаді. Москва витрачає всі свої гроші на вбивства і війну.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Трамп розповів, що в нього з російським диктатором Володимиром Путіним "були хороші стосунки. Водночас президент США нагадав, що він був жорстким із главою Кремля, оскільки "закрив" "Північні потоки".
"Я ніколи, знаєте, я ніколи не думав, що це станеться (відмова Москви від миру - ред.). Я думав, що ми зможемо про щось домовитися. І, можливо, це все ще можливо. Але вже занадто пізно. Тож я розчарований", - додав він.
Також американський лідер звернув увагу, що економіка Росії "не така вже й велика і вона переживає труднощі". Армія у РФ "сильна", але економіка - ні.
"Раніше економіка була сильною. Зараз - ні. Йому зараз важко. Економічно - це непросто. Але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля - колосальна", - уточнив президент.
Трамп вважає, що Росія могла б бути "неймовірно процвітаючою", але влада РФ сама себе стримує. При цьому США не можуть укласти з РФ економічні угоди, як того хоче Путін.
"Так що Росія могла б зараз бути дуже, дуже багатою. Замість цього вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають усе на війну і вбивства. Для мене це не має сенсу. Я думав, що він захоче швидко все закінчити. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький - він убиває людей", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що через 20 років економіка України може "стати більшою", ніж економіка Росії.
За його словами, такий сценарій можливий завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною та США - ред.) і глобальним інвестиціям.
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